Бойовики застосували міномети на Донбасі

Від початку доби, 4 серпня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 російські найманці вже чотири рази обстріляли позиції українських військових вздовж лінії розмежування. При цьому противник застосовував заборонені мінськими угодами міномети.

Так, бойовики застосували міномети 82-го калібру поблизу Верхньоторецького. Обстріл почався відразу після опівночі та вівся з боку окупованої Пантелеймонівки.

Крім того, вночі також відбулися обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил в районі Широкиного та Пісків. Там ворог застосовував стрілецьку зброю.

Втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, раніше в українській стороні Спільного центру з контролю та координації повідомили, що наразі неможливо почати процес відновлення мосту в Станиці Луганській через відсутність гарантій безпеки з боку окупаційних сил. Сапери не можуть приступити до розмінування території.