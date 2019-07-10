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Боевики применили артиллерию на Донецком направлении

Новости » Общество    10.07.2019 - 11:16
Боевики применили артиллерию на Донецком направлении
Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Пострадавших в результате обстрела нет

Вооруженные формирования боевиков применили артиллерию 122-го калибра на Донецком направлении, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook операции Объединенных сил.

Сообщается, 9 июля, с 7 до 8 утра боевики совершили обстрел населенного пункта Ломакино Донецкой области. По данным сил ООС, наблюдательной группой украинской стороны СЦКК в ходе фото фиксации было установлено, что противник вел огонь из населенного пункта Саханка, применяя при этом запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм.

 

Фото: последствия обстрела Ломакино

Также указано, что украинские военные обнаружили повреждения крыши промышленного объекта в результате попадания артиллерийского снаряда и зафиксировали по меньшей мере 10 воронок от разрыва снарядов. Пострадавших среди мирного населения нет.

Напомним, ранее боевики из запрещенного оружия обстреляли населенный пункт Водяное. Один из снарядов уничтожил жилой дом.

РБК-Украина сообщало, что боевики обстреляли дома мирного населения в зоне ООС неподалеку от Марьинки. Видео преступления на Донбассе выложили сами оккупанты.

На Донбассе при обстреле ранен мирный житель
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