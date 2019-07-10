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Бойовики застосували артилерію на Донецькому напрямку

Новини » Суспільство    10.07.2019 - 11:16
Бойовики застосували артилерію на Донецькому напрямку
Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Постраждалих внаслідок обстрілу немає

Збройні формування бойовиків застосували артилерію 122-го калібру на Донецькому напрямку, постраждалих внаслідок інциденту немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, 9 липня, з 7 до 8 ранку бойовики здійснили обстріл населеного пункту Ломакине, що на Донеччині. За даними сил ООС, спостережною групою української сторони СЦКК в ході фото фіксації було встановлено, що супротивник вів вогонь з населеного пункту Саханка застосовуючи при цьому заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм.

 

Фото: наслідки обстрілу Ломакиного

Також зазначено, що українські військові виявили пошкодження даху промислового об'єкту в наслідок влучання артилерійського снаряда та зафіксували щонайменше 10 вирв від розриву снарядів. Постраждалих серед мирного населення немає.

Нагадаємо, раніше бойовики із забороненої зброї обстріляли населений пункт Водяне. Один із снарядів знищив житловий будинок.

Також РБК-Україна повідомляло, що бойовики обстріляли будинки мирного населення в зоні ООС неподалік від Мар'їнки. Відео злочину на Донбасі виклали самі окупанти.

На Донбасі при обстрілі поранений мирний житель
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