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Боевики придумали новое условие для открытия КПВВ. Хотят часть территории, - Гармаш

Автор: Дмитрий Левицкий

В Трехсторонней контактной группе вновь блокируется вопрос открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Пророссийские боевики выдвинули новое условие для открытия пунктов пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша, высказанное в эфире "24 канала".

По словам Гармаша, оккупанты на заседание ТКГ заявили, что приветствуют украинские гарантии безопасности для открытия КПВВ, но в то же время они отказались их подтвердить.

Кроме того, как рассказал представитель делегации, боевики выдвинули украинской стороне новую претензию: Украина якобы неправильно определила точку, с которой начинается контроль над "серой зоной".

"Фактически они требуют отдать им 350 метров нашей территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом. Поэтому этот вопрос (открытие пунктов пропуска - ред.) снова остается на паузе и пока никак не решается", - сказал он.

Открытие новых КПВВ в Золотом и Счастье является одной из договоренностей нормандской встречи в Париже. Украина построила со своей стороны новые пункты пропуска, но российская сторона отказывается открывать свои блокпосты.

Напомним, вчера стало известно, что в ТКГ возобновилась работа гуманитарной подгруппы, которая занимается вопросом КПВВ и обменом пленными.

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