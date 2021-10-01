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Бойовики вигадали нову умову для відкриття КПВВ. Хочуть частину території, - Гармаш

Автор: Дмитро Левицький

В Тристоронній контактній групі знову блокується питання відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Проросійські бойовики висунули нову умову для відкриття пунктів пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника української делегації в ТКГ Сергія Гармаша, висловлену в ефірі "24 каналу".

За словами Гармаша, окупанти на засідання ТКГ заявили, що вітають українські гарантії безпеки для відкриття КПВВ, але водночас вони відмовилися їх підтвердити.

Крім того, як розповів представник делегації, бойовики висунули українські стороні нову претензію: Україна нібито неправильно визначила точку, з якої починається контроль над "сірою зоною".

"Фактично вони вимагають віддати їм 350 метрів нашої території, щоб відкрити КПВВ в Золотому. Тому це питання (відкриття пунктів пропуску - ред.) знову залишається на паузі і поки ніяк не вирішується", - сказав він.

Відкриття нових КПВВ у Золотому та Щасті є одною з домовленостей нормандської зустрічі у Парижі. Україна збудувала зі свого боку нові пункти пропуску, але російська сторона відмовляється відкривати свої блокпости.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в ТКГ відновилася робота гуманітарної підгрупи, яка займається питанням КПВВ та обміном полоненими.

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