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Боевики придерживаются "режима тишины" с начала суток

Автор: РБК-Украина

С начала вторника, 22 сентября, по состоянию на 12:00, факты нарушения режима прекращения огня на Донбассе не зафиксированы. На всех участках фронта наблюдается "режим тишины".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, факты нарушения режима прекращения огня зафиксированы не были", - указано в сообщении.

По информации Главного управления разведки Минобороны, командование Вооруженных сил России продлило срок работы комиссии штаба 8-й армии Южного военного округа (она длится с 12 сентября) в соединениях и частях российско-оккупационных войск.

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"Комиссией выявлены многочисленные случаи нецелевого использования средств, предназначенных для денежного обеспечения личного состава. В ряде подразделений установлены факты сокрытия некомплекта личного состава и содержания таким образом значительного количества так называемых "мертвых душ", что позволило отдельным командирам присваивать значительные суммы средств", - отмечается в сообщении.

Напомним, 21 сентября на Донбассе вооруженные формирования России трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июня в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как писало РБК-Украина, 20 сентября боевики один раз обстреляли украинские позиции вблизи Новоалександровки.

А 19 сентября во результате обстрела боевиков пулевое ранение получил один военный.

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Новости Украины Донбассрежим прекращения огня