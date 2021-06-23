Боевики препятствуют работе ОБСЕ на Донбассе и размещают "Грады"

Наблюдатели ОБСЕ сообщают о сразу нескольких случаях, произошедших 21 июня, когда вооруженные формирования РФ препятствовали их работе.

На неподконтрольном украинскому правительству блокпосте в районе Староласпа двое вооруженных боевиков отказали патрулю в проезде. Боевики заявили, что на этом участке продолжаются инженерные работы. Хотя представители ОБСЕ четко видели, как через блокпост проезжают автомобили.

На блокпосте вооруженных формирований в районе Новой Марьевки вооруженный член вооруженных формирований отказал команде СММ в проезде на восток, сославшись на "соображения безопасности". Тем не менее, это не помешало боевикам пропускать гражданские автомобили через блокпост.

А в пункте пропуска на границе возле Должанского член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район, сославшись на "приказы от командиров"

Также, боевики не давали наблюдателям проводить мониторинг с помощью беспилотников. К примеру, в районе Александровки боевики просто запретили наблюдателям запустить БПЛА. Такая же ситуация произошла на блокпосте в Горловке.

Кроме того, наблюдателям удалось обнаружить реактивные систем залпового огня, размещенные в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

Известно, что вблизи поселка Хрустальный (бывший Красный Луч) боевики разместили 20 "Градов".