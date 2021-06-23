Бойовики перешкоджають роботі ОБСЄ на Донбасі та розміщують" Гради"

Спостерігачі ОБСЄ повідомляють про відразу декілька випадків, що сталися 21 червня, коли збройні формування РФ перешкоджали їх роботі.

На непідконтрольному українському уряду блокпості в районі Староласпа двоє озброєних бойовиків відмовили патрулю в проїзді. Бойовики заявили, що на цій ділянці тривають інженерні роботи. Хоча представники ОБСЄ чітко бачили, як через блокпост проїжджають автомобілі.

На блокпості збройних формувань в районі Нової Мар'ївки озброєний член збройних формувань відмовив команді СММ у проїзді на схід, пославшись на "міркування безпеки". Проте, це не завадило бойовикам пропускати цивільні автомобілі через блокпост.

А в пункті пропуску на кордоні біля Довжанського член збройних формувань сказав патрулю місії покинути цей район, пославшись на "накази від командирів"

Також, Бойовики не давали спостерігачам проводити моніторинг з допомогою безпілотників. Наприклад, в районі Олександрівки бойовики просто заборонили спостерігачам запустити БПЛА. Така ж ситуація сталася на блокпості в Горлівці.

Крім того, спостерігачам вдалося виявити реактивні систем залпового вогню, розміщені в порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Луганської області.

Відомо, що поблизу селища Кришталевий (колишній Красний Луч) бойовики розмістили 20"Градів".