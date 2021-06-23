ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики препятствуют работе ОБСЕ на Донбассе и размещают "Грады"

Новина українською →
Украина, Среда 23 июня 2021 05:48
Боевики препятствуют работе ОБСЕ на Донбассе и размещают "Грады" Фото: ОБСЕ заметила "Грады" боевиков на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики продолжают нарушать все договоренности на Донбассе. Они препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ и размещают тяжелое вооружение на линии отвода войск.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 22 июня.

Наблюдатели ОБСЕ сообщают о сразу нескольких случаях, произошедших 21 июня, когда вооруженные формирования РФ препятствовали их работе.

На неподконтрольном украинскому правительству блокпосте в районе Староласпа двое вооруженных боевиков отказали патрулю в проезде. Боевики заявили, что на этом участке продолжаются инженерные работы. Хотя представители ОБСЕ четко видели, как через блокпост проезжают автомобили.

На блокпосте вооруженных формирований в районе Новой Марьевки вооруженный член вооруженных формирований отказал команде СММ в проезде на восток, сославшись на "соображения безопасности". Тем не менее, это не помешало боевикам пропускать гражданские автомобили через блокпост.

А в пункте пропуска на границе возле Должанского член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район, сославшись на "приказы от командиров"

Также, боевики не давали наблюдателям проводить мониторинг с помощью беспилотников. К примеру, в районе Александровки боевики просто запретили наблюдателям запустить БПЛА. Такая же ситуация произошла на блокпосте в Горловке.

Кроме того, наблюдателям удалось обнаружить реактивные систем залпового огня, размещенные в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

Известно, что вблизи поселка Хрустальный (бывший Красный Луч) боевики разместили 20 "Градов".

Напомним, что боевики ранили мирного жителя в Авдеевке. Это произошло в результате обстрела из гранатометов.

Ранее сообщалось, что боевики минируют территории на Донбассе. В результате сами подорвались на своих минах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
На саммите Крымской платформы подпишут документ о деоккупации, - представитель Зеленского
На саммите Крымской платформы подпишут документ о деоккупации, - представитель Зеленского
DAILY
Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью