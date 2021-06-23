Бойовики перешкоджають роботі ОБСЄ на Донбасі та розміщують" Гради"
Бойовики продовжують порушувати всі домовленості на Донбасі. Вони перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ і розміщують важке озброєння на лінії відведення військ.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 22 червня.
Спостерігачі ОБСЄ повідомляють про відразу декілька випадків, що сталися 21 червня, коли збройні формування РФ перешкоджали їх роботі.
На непідконтрольному українському уряду блокпості в районі Староласпа двоє озброєних бойовиків відмовили патрулю в проїзді. Бойовики заявили, що на цій ділянці тривають інженерні роботи. Хоча представники ОБСЄ чітко бачили, як через блокпост проїжджають автомобілі.
На блокпості збройних формувань в районі Нової Мар'ївки озброєний член збройних формувань відмовив команді СММ у проїзді на схід, пославшись на "міркування безпеки". Проте, це не завадило бойовикам пропускати цивільні автомобілі через блокпост.
А в пункті пропуску на кордоні біля Довжанського член збройних формувань сказав патрулю місії покинути цей район, пославшись на "накази від командирів"
Також, Бойовики не давали спостерігачам проводити моніторинг з допомогою безпілотників. Наприклад, в районі Олександрівки бойовики просто заборонили спостерігачам запустити БПЛА. Така ж ситуація сталася на блокпості в Горлівці.
Крім того, спостерігачам вдалося виявити реактивні систем залпового вогню, розміщені в порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Луганської області.
Відомо, що поблизу селища Кришталевий (колишній Красний Луч) бойовики розмістили 20"Градів".
Нагадаємо, що бойовики поранили мирного жителя в Авдіївці. Це сталося в результаті обстрілу з гранатометів.
Раніше повідомлялося, що бойовики мінують території на Донбасі. В результаті самі підірвалися на своїх мінах.