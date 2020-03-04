Боевики повредили газопровод в Донецкой области

На Донбассе в результате обстрелов боевиков был поврежден газопровод вблизи Новоселовки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что днями боевики проводили обстрел позиций ООС вблизи Новоселовки со стороны оккупированной Горловки. В результате обстрелов украинские военные и мирные жители не пострадали, однако при разрыве одного из снарядов был поврежден газопровод.

"Вследствие разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку от Новоселовки, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", - сообщили в штабе.

При этом существует угроза прекращения газоснабжения мирных жителей. На данный момент проводится обследование газопровода, и устанавливается степень его повреждения.

Напомним, от начала суток, 4 марта, на Донбассе четверо украинских военных получили ранения. Всего боевики пять раз нарушали режим "тишины".

Также РБК-Украина писало, что боевики увеличили интенсивность обстрелов украинских позиций в районе проведение ООС на Донбассе. В течение февраля боевики совершили вдвое больше обстрелов, чем в январе.