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Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе

Новости » Происшествия     04.03.2020 - 12:30
Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В течение февраля боевики совершили вдвое больше обстрелов, чем в январе

Боевики увеличили интенсивность обстрелов украинских позиций в районе проведение операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом заявила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня в Facebook.

Так, в течение февраля боевики совершили вдвое больше обстрелов, чем в январе.

"По данным штаба Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации в течение февраля 2020 года из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружений танка выпустили более полутора тысяч боеприпасов, что вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что чаще всего оккупанты обстреливали район населенного пункта Орехово - по позициям украинских военных было выпущено треть от общего количества боеприпасов.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуждает грубые нарушения Минских договоренностей", - сообщили в СЦКК.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ООС погиб, еще пятеро защитников получили ранения.

Также РБК-Украина сообщало, что на полигоне вблизи населенного пункта Круглик (31 км юго-западнее Луганска) зафиксировано размещение 18 танков НЗФ неустановленного типа, что нарушает договоренности о линии отвода.

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Новости Украины ДонбассСЦКК
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