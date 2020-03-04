Бойовики пошкодили газопровід в Донецькій області

На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків був пошкоджений газопровід поблизу Новоселівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що днями бойовики проводили обстріл позицій ООС поблизу Новоселівки з боку окупованої Горлівки. В результаті обстрілу українські військові і мирні жителі не постраждали, однак при розриві одного зі снарядів було пошкоджено газопровід.

"Внаслідок розривів, уламками від снарядів був пошкоджений газопровід, що проходить неподалік від Новоселівки, що призвело до виникнення вогняного факела висотою кілька метрів. Оперативні дії рятувальних служб дозволили ліквідувати вогненний стовп і уникнути масштабної пожежі", - повідомили в штабі.

При цьому існує загроза припинення газопостачання мирних жителів. На цей момент проводиться обстеження газопроводу, і встановлюється ступінь його пошкодження.

Нагадаємо, від початку доби, 4 березня, на Донбасі четверо українських військових отримали поранення. Всього бойовики п'ять разів порушували режим "тиші".

Також РБК-Україна писало, що бойовики збільшили інтенсивність обстрілів українських позицій в районі проведення ООС на Донбасі. Протягом лютого бойовики здійснили вдвічі більше обстрілів, ніж у січні.