ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики перемещают запрещенное вооружение на новые позиции

Новости » Происшествия     21.11.2019 - 13:44
Боевики перемещают запрещенное вооружение на новые позиции
Фото: танки РФ (mil.ru)

Для сокрытия нарушений оккупанты ограничили допуск СМИ на линию разграничения

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации, нарушая договоренности, перемещают запрещенное вооружение на новые позиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным украинской разведки, боевики в темное время суток перемещают на новые позиции запрещенное вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения. При этом на покинутых позициях российские наемники оставляют неисправную технику, которую затем эвакуируют, имитируя выполнение договоренностей.

"Для того, чтобы скрыть эти "махинации", российское командование ограничило допуск представителей СМИ к линии разграничения под видом угрозы обстрелов подразделениями Объединенных сил", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка зафиксировала увеличение интенсивности проведения артиллерийских учений боевиков вблизи участков разведения сил на Донбассе. Оккупанты пытаются предотвратить снижение боеспособности наемников.

Также РБК-Украина писало, что в районе проведения ООС на Донбассе украинские военные сбили российский беспилотник. При падении беспилотник сдетонировал, что свидетельствует о том, что он перевозил опасный груз. Беспилотник был сбит на горловском направлении.

У Путина заявили, что российских войск на Донбассе "не было и нет" На Донбассе ранены семеро украинских военных
Новости Украины ДонбассбоевикиОтвод вооружения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь