Боевики перемещают запрещенное вооружение на новые позиции

Фото: танки РФ (mil.ru)

Для сокрытия нарушений оккупанты ограничили допуск СМИ на линию разграничения

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации, нарушая договоренности, перемещают запрещенное вооружение на новые позиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным украинской разведки, боевики в темное время суток перемещают на новые позиции запрещенное вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения. При этом на покинутых позициях российские наемники оставляют неисправную технику, которую затем эвакуируют, имитируя выполнение договоренностей.

"Для того, чтобы скрыть эти "махинации", российское командование ограничило допуск представителей СМИ к линии разграничения под видом угрозы обстрелов подразделениями Объединенных сил", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка зафиксировала увеличение интенсивности проведения артиллерийских учений боевиков вблизи участков разведения сил на Донбассе. Оккупанты пытаются предотвратить снижение боеспособности наемников.

Также РБК-Украина писало, что в районе проведения ООС на Донбассе украинские военные сбили российский беспилотник. При падении беспилотник сдетонировал, что свидетельствует о том, что он перевозил опасный груз. Беспилотник был сбит на горловском направлении.