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Бойовики переміщують заборонене озброєння на нові позиції

Новини » Надзвичайні події     21.11.2019 - 13:44
Бойовики переміщують заборонене озброєння на нові позиції
Фото: танки РФ (mil.ru)

Для приховання порушень окупанти обмежили допуск ЗМІ на лінію розмежування

Незаконні збройні формування Російської Федерації, порушуючи домовленості, переміщують заборонене озброєння на нові позиції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними української розвідки, бойовики у темну пору доби переміщують на нові позиції заборонене озброєння, яке повинно бути відведене від лінії розмежування. При цьому на покинутих позиціях російські найманці залишають несправну техніку, яку потім евакуюють, імітуючи виконання домовленостей.

"Для того, аби приховати ці "махінації", російське командування обмежило допуск представників ЗМІ до лінії розмежування під виглядом загрози обстрілів підрозділами Об’єднаних сил", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка зафіксувала збільшення інтенсивності проведення артилерійських навчань бойовиків поблизу ділянок розведення сил на Донбасі. Окупанти намагаються запобігти зниженню боєздатності найманців.

Також РБК-Україна писало, що у районі проведення ООС на Донбасі українські військові збили російський безпілотник. При падіння безпілотник здетонував, що свідчить про те, що він перевозив небезпечний вантаж. Безпілотник був збитий на горлівському напрямку.

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Новини України ДонбасбойовикиВідведення озброєння
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