Бойовики перекрили спостерігачам ОБСЄ проїзд через два блокпости

Фото: місія ОБСЄ (kmu.gov.ua)

Бойовики наказали спостерігачам ОБСЄ покинути блокпост біля Ізвариного та Новоазовська

Бойовики вчергове не пропустили спостерігачів ОБСЄ на територію двох населених пунктів у Луганській та Донецькій областях. Як повідомляє РБК-Україна, цю інформацію спостерігачі передали Українській стороні Спільного центру з координації й контролю, зазначає "Радіо Свобода".

Зокрема, спостерігачі передали звіт за 4 січня 2019, в якому зазначили, що на пункті пропуску на кордоні біля Ізвариного (Луганська область) бойовики наказали патрулю ОБСЄ залишити цей район.

Крім того, на блокпості, розташованому на північному в’їзді до Новоазовська на схід від Маріуполя, п’ятеро бойовиків не дозволили патрулю місії проїхати до центру міста й у східному напрямку.

"Водночас спостерігачі бачили, що через цей блокпост без зайвих перешкод проїжджали цивільні автомобілі", - додали в СЦКК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення важкого озброєння з порушенням лінії розмежування, яка визначена Мінськими домовленостями.