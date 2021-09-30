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Боевики открывали прицельный огонь по позициям ООС 7 раз за сутки

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 7 раз за прошедшие сутки, 29 сентября. Они целились по позициям украинских защитников из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе Песков боевики обстреляли наши позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Шумов враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Потерь среди наших воинов нет", - уточнили в штабе ООС.

Наши бойцы открывали ответный огонь, чтоб прекратить обстрелы агрессоров.

Напомним, что на Донбассе усилились обстрелы в этом месяце. Об этом сообщили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский воин. У него осталась жена и двое детей.

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Донбасс