Боевики открывали прицельный огонь по позициям ООС 7 раз за сутки

Боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 7 раз за прошедшие сутки, 29 сентября. Они целились по позициям украинских защитников из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.
В районе Песков боевики обстреляли наши позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Вблизи Шумов враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Потерь среди наших воинов нет", - уточнили в штабе ООС.
Наши бойцы открывали ответный огонь, чтоб прекратить обстрелы агрессоров.
Напомним, что на Донбассе усилились обстрелы в этом месяце. Об этом сообщили в ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский воин. У него осталась жена и двое детей.