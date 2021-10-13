Боевики открывали огонь из стрелкового оружия вблизи Шумов

Сегодня, 13 октября на Донбассе российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли украинские позиции возле Шумов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
"С начала текущих суток, 13 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По информации штаба, потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не зафиксировано.
В пресс-центре добавляют, что на вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ при этом не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Напомним, СБУ перехватила российский вражеский беспилотник, который использовала РФ для обстрела украинских позиций.
Добавим, за прошедшие сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины", используя запрещенное минскими договоренностями вооружение.