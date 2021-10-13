ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины", используя запрещенное вооружение

Новина українською →
Донбасс, Среда 13 октября 2021 07:27
Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины", используя запрещенное вооружение Фото: боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины", используя запрещенное вооружение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины". В том числе дважды было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Возле Зайцево позиции наших воинов враг обстрелял из стрелкового оружия.

Около Новозвановки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского вражеские вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Причепиловки противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников возле Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

В сторону Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7 часов утра, 13 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС
NEWS
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
DAILY
Курсовая аномалия. Почему падает доллар, и ждать ли разворота на валютном рынке
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Курсовая аномалия. Почему падает доллар, и ждать ли разворота на валютном рынке