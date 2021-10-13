На линии разграничения перехвачен российский боевой беспилотник, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила боевиков на использовании российских летательных аппаратов. В частности, был перехвачен вражеский беспилотник, который использовали для обстрела украинских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации силовиков, данный летательный аппарат перехватили на линии разграничения, который оказался боевым беспилотником "Гранат-1", который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

В ведомстве отмечают, что СБУ также передала еще 2 вражеских беспилотника, которые также были перехвачены на линии разграничения, на экспертизу.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по:

ч. ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт);

ч. ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ на линии разграничения перехватила российский боевой беспилотник (ssu.gov.ua)