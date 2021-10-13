ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На линии разграничения перехвачен российский боевой беспилотник, - СБУ

Новина українською →
Донбасс, Среда 13 октября 2021 13:41
На линии разграничения перехвачен российский боевой беспилотник, - СБУ Фото: СБУ на линии разграничения перехватила российский боевой беспилотник (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины разоблачила боевиков на использовании российских летательных аппаратов. В частности, был перехвачен вражеский беспилотник, который использовали для обстрела украинских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации силовиков, данный летательный аппарат перехватили на линии разграничения, который оказался боевым беспилотником "Гранат-1", который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

В ведомстве отмечают, что СБУ также передала еще 2 вражеских беспилотника, которые также были перехвачены на линии разграничения, на экспертизу.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по:

  • ч. ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт);
  • ч. ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ на линии разграничения перехватила российский боевой беспилотник (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Донбасс
NEWS
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине