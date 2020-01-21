Боевики около получаса обстреливали Красногоровку

Иллюстративное фото (ООС)

В результате обстрела никто не пострадал

От начала текущих суток, по состоянию на 12:00, был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С 11:45 по 12:10 из стрелкового оружия с направления населенного пункта Старомихайлівка противник обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Красногоровки.

"Боевых потерь со стороны наших сил вследствие обстрела противника нет", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе 20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.

Кроме того, 19 января в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный. Противник 11 раз нарушил режим прекращения огня, применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометов.

Также 18 января в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный и 10 получили ранения.