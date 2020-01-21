Бойовики майже півгодини обстрілювали Красногорівку

Ілюстративне фото (ООС)

Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав

Від початку поточної доби, станом на 12:00, було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

З 11:45 по 12:10 зі стрілецької зброї з напрямку населеного пункту Старомихайлівка противник обстріляв позиції українських захисників неподалік Красногорівки.

"Бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілу противника немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 20 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Крім того, 19 січня в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. Противник 11 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм і 120-мм мінометів.

Також 18 січня в результаті обстрілу на Донбасі загинув один український військовий і 10 отримали поранення.