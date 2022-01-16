Боевики один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный

С начала 16 января пророссийские боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Ранение получил украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook .

По состоянию на 17:00, с начала текущих суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксирован одно нарушение режима прекращения огня. Противник открывал огонь по украинским позициям в районе Катериновки из автоматических и станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В результате обстрела ранение получил украинский военный. После оказания первой помощи его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего - удовлетворительное.

На вооруженные провокации противника украинские военные открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.