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Боевики один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный

Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала 16 января пророссийские боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Ранение получил украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

По состоянию на 17:00, с начала текущих суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксирован одно нарушение режима прекращения огня. Противник открывал огонь по украинским позициям в районе Катериновки из автоматических и станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В результате обстрела ранение получил украинский военный. После оказания первой помощи его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего - удовлетворительное.

На вооруженные провокации противника украинские военные открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Напомним, украинская сторона СЦКК выявила за минувшие сутки перемещение 275 единиц военной техники пророссийских боевиков на Донбассе.

Отметим, на Донбассе в течение истекших суток, 15 января, соблюдалась тишина.

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ДонбассООС