Бойовики один раз порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий

З початку 16 січня проросійські бойовики один раз порушили режим тиші на Донбасі. Поранення отримав український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.
Станом на 17:00, з початку поточної доби з боку збройних формувань РФ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Противник відкривав вогонь по українських позиціях в районі Катеринівки з автоматичних і станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
В результаті обстрілу поранення отримав український військовий. Після надання першої допомоги його евакуювали до лікувального закладу. Стан військовослужбовця - задовільний.
На збройні провокації противника українські військові відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.
Нагадаємо, українська сторона СЦКК виявила за минулу добу переміщення 275 одиниць військової техніки проросійських бойовиків на Донбасі.
Зазначимо, на Донбас протягом минулої доби, 15 січня, дотримувалася тиша.