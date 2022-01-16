ru ua
Вс, 16 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Донбассе обнаружили 275 единиц военной техники боевиков

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 16 января 2022 12:04
На Донбассе обнаружили 275 единиц военной техники боевиков Фото: российские танки в Донецке (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. В частности, за минувшие сутки было выявлено 275 единиц военной техники боевиков РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 275 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - уточняется в сообщении.

В частности, речь идет о десятках танков, БМП, гаубиц, самоходных артиллерийских установках и комплексах РСЗО.

Также в штабе ООС заявили об обстреле беспилотника наблюдателей ОБСЕ со стороны противника в районе села Василевка.

"Во время этого полета БПЛА СММ малого радиуса действия также подвергался воздействию помех сигнала GPS. Кроме того, БПЛА СММ малого радиуса действия испытывали влияние помех сигнала GPS во время полетов над районами вблизи Василевки, Каштанового и Калинового", - говорится в сообщении.

В ведомстве уверены, что зафиксированные нарушения свидетельствуют о систематическом создании предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения.

Напомним, на Донбассе в течение суток, 15 января, соблюдалась тишина. Обстрелы со стороны российских оккупантов не зафиксированы.

Отметим, 14 января боевики дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Обстрелы велись из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
За нарушение - штраф. В Украине установлены места, где нельзя курить (полный список)
За нарушение - штраф. В Украине установлены места, где нельзя курить (полный список)
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины