Боевики обвинили силы ООС в обстреле Горловки

Российско-оккупационные силы, после вчерашнего обострения на Донбассе, обвинили украинских военнослужащих в умышленном обстреле жилых районов оккупированной Горловки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

В штабе заявили, что информация о якобы обстреле Горловки, распространенная пророссийскими боевиками, не соответствует действительности. Командование подчеркивает, что все тяжелое вооружение находится в районах отвода, согласно минским договоренностям.

"Обычно, как показывает опыт боевых действий, после подобных обвинений противник сам прибегает к вооруженным провокациям и из тяжелого вооружения обстреливает жилой сектор временно оккупированных населенных пунктов", - добавили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия и автоматических гранатометов обстреляли жилые кварталы на окраинах Марьинки. Под вражеский обстрел попала общеобразовательная школа. Учащихся учреждения эвакуировали в бомбоубежище.

Также РБК-Украина писало, что пророссийские боевики осуществляют обстрелы позиций украинских военных из-за домов мирного гражданского населения. В штабе ООС с помощью геоинформационной системы провели реконструкцию вчерашнего обстрела вблизи Песков.