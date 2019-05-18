Боевики обстреляли жилые дома в Золотом, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила об обстреле российско-оккупационными войсками жилых домов в населенном пункте Золотое на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, 17 мая около 7 часов утра боевики обстреляли населенный пункт Золотое-1 Луганской области. Обстрел велся из артиллерийских систем калибра 120 мм.

"В ходе проведения обследования мобильной группой УС СЦКК зафиксировано, что по улице Леси Украинки от попадания в дом и разрыва артиллерийского снаряда калибра 122 мм разрушена крыша, частично повреждены потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что от обстрела пострадали соседние дома. Наблюдатели зафиксировали выбитые стекла в окнах жилых и хозяйственных зданий. Также было зафиксировано 6 следов от попадания артиллерийских снарядов вблизи автомобильного путепровода.

Кроме того, украинская сторона СЦКК зафиксировала 6 следов от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм на расстоянии около 800 метров от жилых домов населенного пункта Золотое-4.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что с начала 18 мая в зоне проведения ООС, в результате вражеского обстрела пострадали 2 украинских военных. Боевики стреляли из минометов вблизи Крымского.