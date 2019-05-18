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Боевики обстреляли Крымское: ранены двое военных

Новости » Происшествия    18.05.2019 - 13:06
Боевики обстреляли Крымское: ранены двое военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Раненые военные эвакуированы для оказания медицинской помощи

От начала суток, 18 мая 2019, российские оккупационные войска 3 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Так, боевики 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское. Обстрелы велись из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, противник применил минометы 120-го и 82-го калибров. Со стороны оккупированной Сентяновки были выпущены 15 мин калибра 120 мм. Еще 12 мин разных калибров были выпущены со стороны оккупированного Донецкого.

"В результате обстрелов с начала текущих суток двое военнослужащих Объединенных сил с ранениями были эвакуированы для оказания медицинской помощи", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 18 мая 2019

Ситуация на Донбассе по состоянию на 18 мая 2019

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 17 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения. По данным разведки Объединенных сил, 17 мая двое оккупантов были уничтожены, еще 12 ранены.

Добавим, комиссия Европейского союза изучит возможность запрета на въезд в ЕС жителям оккупированных территорий Донбасса, у которых есть российские паспорта.

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