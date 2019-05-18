Бойовики обстріляли житлові будинки в Золотому, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомила про обстріл російсько-окупаційними військами житлових будинків в населеному пункті Золоте на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, 17 травня близько 7 години ранку бойовики обстріляли населений пункт Золоте-1 в Луганській області. Обстріл вівся з артилерійських систем калібру 120 мм.

"В ході проведення обстеження мобільною групою УС СЦКК зафіксовано, що по вулиці Лесі Українки від попадання в будинок та розриву артилерійського снаряду калібру 122 мм зруйновано дах, частково пошкоджено стелю, санітарні прибудови, коридор та кухня, вікна у спальні", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що від обстрілу постраждали сусідні будинки. Спостерігачі зафіксували вибите скло у вікнах житлових та господарчих будівель. Також було зафіксовано 6 слідів від попадання артилерійських снарядів поблизу автомобільного шляхопроводу.

Крім того, українська сторона СЦКК зафіксувала 6 слідів від попадання артилерійських снарядів калібру 122 мм на відстані близько 800 метрів від житлових будинків населеного пункту Золоте-4.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що від початку 18 травня в зоні проведення ООС, в результаті ворожого обстрілу постраждали 2 українських військових. Бойовики стріляли з мінометів поблизу Кримського.