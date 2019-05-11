Боевики обстреляли жилые дома в Травневом

Населенный пункт обстреляли из ручного противотанкового гранатомета
Боевики обстреляли населенный пункт Травневое в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Соответствующую информацию сообщила украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращении огня. В частности, наблюдательная группа 10 мая зафиксировала факт обстрела населенного пункта из ручного противотанкового гранатомета.
"Установлено, что по улице Тихая, 14 от разрыва гранаты на огороде образовалась воронка. Кроме того, по улице Центральная, 17 в результате разрыва гранаты на огороде возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла. Далее по этой же улице Центральная, 40 граната разорвалась прямо перед двором, в результате чего образовалась воронка", - указано в сообщении.
Подчеркнем, пострадавших в результате обстрела нет.
"Российские оккупанты сознательно пренебрегают минскими договоренностям, нарушают нормы гуманитарного права и режим прекращения огня. Сверх этого, дерзкие и безответственные действия оккупационной администрации свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - указано в сообщении.
Напомним, 10 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Как писало РБК-Украина, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер снова обвинил РФ в ухудшении ситуации на Донбассе и призвал Москву к выполнению минских соглашений.