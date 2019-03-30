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Боевики обстреляли жилой сектор в Золотом

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 00:29
Боевики обстреляли жилой сектор в Золотом
Фото: ООС (mil.gov.ua)

Утром рабочие составят акты для помощи хозяевам поврежденного жилья

Боевики обстреляли жилой сектор Золотого в Луганской области, в результате были повреждены дом и квартира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы военно-гражданской администрации Золотого Константина Ильченко.

По его словам, обстрел длился с 16.30 до 18.00.

"Пострадали квартира и дом по ул. 1 Вольная и Молодежная. Среди граждан, слава Богу, пострадавших нет", - отметил он.

Он добавил, что утром рабочие ВГА составят соответствующие акты для помощи хозяевам поврежденного жилья.

"Стодвадцятка чуть не разрушила мост, который соединяет Горное и Золотое, метров на пять вперед и мост уже не был бы пригодным к использованию", - написал Ильченко.

Напомним, ранее сообщалось, что доказательства обстрела Золотого Луганской области передадут в Международный уголовный суд в Гааге.

Так, утром 24 февраля боевики из артиллерии обстреляли Золотое. В ходе осмотра места обстрела украинская сторона установила, что разрушены и повреждены 6 жилых домов, 4 хозяйственные постройки и 2 транспортных средства. По данным следствия, обстрел велся снарядами калибра 152 мм из оккупированного Первомайска.

РБК-Украина писало, что утром боевики обстреляли украинских военных возле 6 населенных пунктов.

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