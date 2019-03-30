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Бойовики обстріляли житловий сектор у Золотому

Новини » Надзвичайні події    30.03.2019 - 00:29
Бойовики обстріляли житловий сектор у Золотому
Фото: ООС (mil.gov.ua)

Зранку робітники ВЦА складуть акти для допомоги господарям пошкодженого житла

Бойовики обстріляли житловий сектор у Золотому Луганської області, в результаті були пошкоджені будинок та квартира. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави військово-цивільної адміністрації Золотого Костянтина Ільченко.

За його словами, обстріл тривав з 16.30 до 18.00.

"Постраждали квартира і будинок по вул. 1 Вольна і Молодіжна. Серед громадян, дякувати Богу, постраждалих нема", - зазначив він.

Він додав, що зранку робітники ВЦА складуть відповідні акти для допомоги господарям пошкодженого житла.

"Стодвадцятка мало не зруйнувала міст, який з’єднує Гірське і Золоте, метрів на п’ять вперед і міст вже не був би придатним до використання", - написав Ільченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що докази обстрілу Золотого Луганської області передадуть до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Так, вранці 24 лютого бойовики з артилерії обстріляли Золоте. В ході огляду місця обстрілу українська сторона встановила, що зруйновано та пошкоджено 6 житлових будинків, 4 господарські будівлі та 2 транспортних засоби. За даними слідства, обстріл вівся снарядами калібру 152 мм з окупованого Первомайська.

РБК-Україна писало, що вранці бойовики обстріляли українських військових біля 6 населених пунктів.

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