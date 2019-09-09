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Бойовики обстріляли Зайцеве з мінометів

Новини » Надзвичайні події    09.09.2019 - 15:00
Бойовики обстріляли Зайцеве з мінометів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики обстрілювали позиції ООС протягом години

Бойовики на Донбасі 9 вересня обстріляли позиції українських військових з мінометів. Про це повідомив під час брифінгу представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

За словами Мотузяника, бойовики відкрили вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил (ООС) поблизу населеного пункту Погоди.

"Сьогодні, рівно о 11:00 противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, з витратою вісім хв, у бік наших позицій в районі Зайцевого. Цей вогневий наліт, який з часу тривав близько години, окупанти провели зі сторони населеного пункту Гольмовский", - повідомив Мотузяник.

Повідомляється, що у відповідь українські військові застосували гранатомети, щоб змусити противника припинити вогонь. Про втрати з боку українських військових не повідомляється.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 вересня, бойовики на Донбасі 9 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

Також РБК-Україна повідомляло, що зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися найближчим часом. За повідомленням Міністерства закордонних справ України, Володимир Зеленський готовий до зустрічі у вересні.

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Новини України ДонецькДонбасЗайцевоООС
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