Бойовики обстріляли із заборонених мінометів позиції ООС під Гнутовим

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Від початку доби окупанти порушили режим припинення вогню вже 5 разів

Бойовики на Донбасі у неділю, 5 квітня, обстріляли із заборонених мінометів позиції Операції об'єднаних сил під Гнутовим. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Так, загалом від початку поточної доби станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації вже п’ять разів порушили режим припинення вогню.

"На Донецькому напрямку, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників у районі населеного пункту Кам’янка. Також збройні формування Російської Федерації використовували міномет 120 калібру під час обстрілу наших позицій неподалік Гнутового", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що на Луганському напрямку противник випустив 2 міни 82 калібру по позиціях ООС у районі населеного пункту Хутір Вільний.



"Підрозділи Об’єднаних сил надали жорстку відповідь на провокації противника з наявних вогневих засобів. За наявною інформацією, втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає", - поінформували у Міноборони.

Крім того, повідомляється, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі 4 квітня збройні формування Російської Федерації 14 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил, втрат серед українських військових немає.

Як писало РБК-Україна, 3 квітня бойовики 16 раз порушили режим припинення вогню. Українським військовим вдалося ліквідувати трьох бойовиків.