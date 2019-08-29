ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе накрыли обстрелами Пивденное и Марьинку

Новости » Происшествия    29.08.2019 - 14:04
Боевики на Донбассе накрыли обстрелами Пивденное и Марьинку
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

На Донбассе зафиксировано пять вооруженных провокаций со стороны оккупантов

На Донбассе с начала суток вооруженные формирования России и ее наемники продолжили нарушение режима тишины - на линии боевого соприкосновения зафиксировано пять вооруженных провокаций. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщил Гуцуляк, противник применял вооружение БМП и стрелковое оружие по защитникам Зайцево. С направления от шахты Гагарина оккупированной Горловки противник вел прицельные обстрелы из гранатометов, а также стрелкового оружия по украинским военный в Пивденном.

"После 5:00 утра вражеский обстрел также зафиксирован в районе Марьинки, где оккупанты применили от пгт Александровка крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. С 09.25 защитники Водяного находились под вражеским обстрелом из ручных противотанковых и автоматических гранатометов. Оккупанты вели огонь по направлению от Ужовки", - сказал Гуцуляк.

Как отмечается, потерь среди защитников Украины с начала этого периода нет.

Напомним, в среду, 28 августа, КПВВ "Майорское" возобновил свою работу после временного закрытия из-за обстрелов боевиков. По данным украинской стороны, противник обстрелял объекты гражданской инфраструктуры из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. КПВВ закрывали из-за угрозы для жизни мирных жителей.

Россия предьявила обвинение командиру бригады ВСУ Боевики на Донбассе применили беспилотник для сброса гранаты
Новости Украины ДонбассбоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь