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Бойовики на Донбасі накрили обстрілами Південне і Мар'їнку

Новини » Надзвичайні події    29.08.2019 - 14:04
Бойовики на Донбасі накрили обстрілами Південне і Мар'їнку
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

На Донбасі зафіксовано п'ять збройних провокацій з боку окупантів

На Донбасі з початку доби збройні формування Росії та її найманці продовжили порушення режиму тиші - на лінії бойового зіткнення зафіксовано п'ять збройних провокацій. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає прес-служба відомства.

Як повідомив Гуцуляк, супротивник застосовував озброєння БМП і стрілецьку зброю по захисникам Зайцевого. З напрямку від шахти Гагаріна окупованої Горлівки противник вів прицільний обстріл з гранатометів, а також стрілецької зброї по українським військовим в Південному.

"Після 05:00 ранку ворожий обстріл також зафіксовано в районі Мар’їнки, де окупанти застосували від смт Олександрівка великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. З 09.25 захисники Водяного перебували під ворожим обстрілом з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Окупанти вели вогонь з напрямку від Ужівки", - сказав Гуцуляк.

Як наголошується, втрат серед захисників України з початку цього періоду немає.

Нагадаємо, в середу, 28 серпня, КПВВ "Майорське" відновив свою роботу після тимчасового закриття через обстрілу бойовиків. За даними української сторони, противник обстріляв об'єкти цивільної інфраструктури з гранатометів і великокаліберних кулеметів. КПВВ закривали через загрозу для життя мирних жителів.

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