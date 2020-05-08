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Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение, ранены трое военных

Новости » Происшествия     08.05.2020 - 17:53
Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение, ранены трое военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Незаконные вооруженные формирования пять раз обстреливали позиции ОС

С начала текущих суток, 8 мая, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Украинские защитники для прекращения враждебных обстрелов активно использовали дежурные огневые средства. Оккупационные войска, испытав на себе решительность действий наших воинов, отказались от дальнейшей активности", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Широкино противник вел огонь по украинским военнослужащим из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Вблизи населенного пункта Марьинка противник обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехово и Крымского боевики открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

"Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, в минувшие сутки на Донбассе противник 21 раз нарушил режим прекращения огня, при этом ранения получили шестеро украинских бойцов. Также сообщалось, что обстрелы продолжались практически по всей линии фронта.

Теги Новости Украины ДонбассООС
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