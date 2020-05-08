Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение, ранены трое военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Незаконные вооруженные формирования пять раз обстреливали позиции ОС

С начала текущих суток, 8 мая, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Украинские защитники для прекращения враждебных обстрелов активно использовали дежурные огневые средства. Оккупационные войска, испытав на себе решительность действий наших воинов, отказались от дальнейшей активности", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Широкино противник вел огонь по украинским военнослужащим из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Вблизи населенного пункта Марьинка противник обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехово и Крымского боевики открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

"Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, в минувшие сутки на Донбассе противник 21 раз нарушил режим прекращения огня, при этом ранения получили шестеро украинских бойцов. Также сообщалось, что обстрелы продолжались практически по всей линии фронта.