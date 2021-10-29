Боевики обстреляли украинские позиции возле Причепиловки, ранен военный
В четверг, 28 октября, на Донбассе было 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из них - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. С начала суток, 29 октября, возле Причепиловки был ранен украинский военный.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Вблизи Луганского оккупанты дважды стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в направлении Крымского дважды - из минометов калибра 82 мм.
Также из минометов калибра 82 мм российские наемники стреляли вблизи Красногоровки.
Возле Новозвановки противник применил минометы калибра 120 мм.
В сторону Троицкого вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе Зайцево оккупанты два раза стреляли, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, стрелковое оружие.
В сторону Катериновки враг задействовал гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
Позиции у Причепиловки попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки обстрел велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Золотого-4 противник задействовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.
Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения. Украинские военные открывали ответный огонь.
Как сообщалось, 28 октября двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.