Боевики обстреляли украинские позиции возле Причепиловки, ранен военный

В четверг, 28 октября, на Донбассе было 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из них - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. С начала суток, 29 октября, возле Причепиловки был ранен украинский военный.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС .

Вблизи Луганского оккупанты дважды стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в направлении Крымского дважды - из минометов калибра 82 мм.

Также из минометов калибра 82 мм российские наемники стреляли вблизи Красногоровки.

Возле Новозвановки противник применил минометы калибра 120 мм.

В сторону Троицкого вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Зайцево оккупанты два раза стреляли, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, стрелковое оружие.

В сторону Катериновки враг задействовал гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Позиции у Причепиловки попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрел велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Золотого-4 противник задействовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения. Украинские военные открывали ответный огонь.