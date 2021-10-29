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Бойовики обстріляли українські позиції біля Причепилівки, поранений військовий

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Донбас, П'ятниця 29 жовтня 2021 07:50
Бойовики обстріляли українські позиції біля Причепилівки, поранений військовий Фото: бойовики на Донбасі 14 разів відкривали вогонь за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У четвер, 28 жовтня, на Донбасі було 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з них - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. З початку доби, 29 жовтня, біля Причепилівки був поранений український військовий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Поблизу Луганського окупанти двічі стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, у напрямку Кримського двічі - з мінометів калібру 82 мм.

Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці стріляли поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм.

У бік Троїцького ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі Зайцевого окупанти два рази стріляли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, стрілецьку зброю.

У бік Катеринівки ворог залучив гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Позиції біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 противник залучив автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

Крім того, в Луганській області пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомлялося, 28 жовтня двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

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