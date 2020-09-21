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Боевики обстреляли украинские позиции возле Водяного

Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв украинские позиции возле Водяного Донецкой области. Украинская сторона ответный огонь не открывала.

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Об этом на брифинге рассказала спикер Министерства обороны Украины Юлия Пампуха.

По ее словам, боевики применили стрелковое оружие во время обстрела позиций украинских военных в районе Водяного. Боевых потерь не было, поэтому силы ООС не открывали ответный огонь.

Она также отметила, что с утра в районе Марьинки боевики стреляли в сторону украинских позиций из стрелкового оружия и гранатомета. Эти инциденты вошли в утреннюю сводку.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил, что амнистия боевиков на Донбассе не будет всеобщей. В частности, от уголовной ответственности не уйдут причастные к убийствам и те, кто совершил военные преступления и геноцид против человечества.

Кроме того, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что односторонних инспекций позиций на Донбассе не будет. А контроль за соблюдением перемирия будет осуществляться только в двустороннем порядке под эгидой ОБСЕ.

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