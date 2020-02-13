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Боевики обстреляли из минометов украинские позиции вблизи Новтошковского

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 18:27
Боевики обстреляли из минометов украинские позиции вблизи Новтошковского
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Оккупанты применяли минометы калибра 82 мм

С начала 13 февраля российско-оккупационные войска 5 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня боевики из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали укрепления подразделений Объединенных сил в районе Лебединского, Березового, Славного, Новомихайловки и Новотошковского.

Отмечается, что по украинским военным вблизи Новтошковского российские незаконные вооруженные формирования выпустили 6 мин. В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

Боевики обстреляли из минометов украинские позиции вблизи Новтошковского

Кроме того, ситуация на участках разведение сил в районе Золотого, Станицы Луганской и Богдановки остается стабильной. Боевики придерживаются режима полного и всестороннего прекращения огня.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ установила причастных к обстрелу Авдеевки в январе 2015 года, в результате которого погибли двое мирных жителей. Обстрелом жилых кварталов города руководили главари террористической группировки "Сомали".

Также РБК-Украина писало, что в зоне проведения ООС на Донбассе задержали российского наемника. Боевик находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Сейчас задержанный дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.

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