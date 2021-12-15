Боевики обстреляли Травневое: повреждены два жилых дома

"Сегодня в 13:00 на горячую линию гуманитарного центра Пролисок-Светлодарск позвонила социальный работник, проживающий в поселке Травневое, и сообщила, что во время обстрела было повреждено два домовладения на ул. Тихая", - говорится в сообщении.

Так, по словам социального работника, в одном доме была разбита шиферная кровля, а во втором, по соседству, где проживает женщина с инвалидностью, повреждено пластиковое окно.

Указано, что Травневое - поселок с ограниченным доступом, который расположен на линии разграничения подконтрольной и неподконтрольной правительству Украины сторон.

В настоящее время в нем проживает 66 человек, большинство из которых пенсионеры и переселенцы.

Фото: боевики обстреляли Травневое (proliska.org)