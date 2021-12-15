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Бойовики обстріляли Травневе: пошкоджено два житлові будинки

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 15 грудня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл прифронтового населеного пункту Травневе. Внаслідок чого було пошкоджено два житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гуманітарну місію "Пролісок".

"Сьогодні о 13:00 на гарячу лінію гуманітарного центру Проліска-Світлодарськ зателефонувала соціальний працівник, що проживає в селищі Травневе, та повідомила, що під час обстрілу було пошкоджено два домоволодіння на вул. Тиха", - йдеться в повідомленні.

Так, за словами соціального працівника, в одному будинку було розбито шиферну покрівлю, а в другому, по сусідству, де проживає жінка з інвалідністю, пошкоджено пластикове вікно.

Вказано, що Травневе - селище з обмеженим доступом, яке розташоване на лінії розмежування підконтрольної та непідконтрольної уряду України сторін.

На цей час у ньому проживає 66 осіб, більшість з яких пенсіонери та переселенці.

Фото: бойовики обстріляли Травневе (proliska.org)

Нагадаємо, за минулу добу, 14 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

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