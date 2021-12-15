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Боевики обстреляли Травневое: повреждены два жилых дома

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Донбасс, Среда 15 декабря 2021 15:12
Боевики обстреляли Травневое: повреждены два жилых дома Фото: боевики обстреляли Травневое (proliska.org)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 15 декабря российско-оккупационные войска осуществили обстрел прифронтового населенного пункта Травневое. В результате чего были повреждены два жилых дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гуманитарную миссию "Пролисок".

"Сегодня в 13:00 на горячую линию гуманитарного центра Пролисок-Светлодарск позвонила социальный работник, проживающий в поселке Травневое, и сообщила, что во время обстрела было повреждено два домовладения на ул. Тихая", - говорится в сообщении.

Так, по словам социального работника, в одном доме была разбита шиферная кровля, а во втором, по соседству, где проживает женщина с инвалидностью, повреждено пластиковое окно.

Указано, что Травневое - поселок с ограниченным доступом, который расположен на линии разграничения подконтрольной и неподконтрольной правительству Украины сторон.

В настоящее время в нем проживает 66 человек, большинство из которых пенсионеры и переселенцы.

Фото: боевики обстреляли Травневое (proliska.org)

Напомним, за минувшие сутки, 14 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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