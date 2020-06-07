На Донбассе боевики обстреляли силы ООС из крупнокалиберных пулеметов в районе Луганского. Обстрел произошел после полуночи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Указано, что с начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении.

"Сразу после полуночи, в течение 20 минут, противник вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе Луганского. Прицельным огнем в ответ наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов", - отмечается в сообщении.

При этом за текущие сутки нет военных потерь среди наших защитников.

Напомним, на Донбассе 6 июня вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня: в результате обстрелов четыре бойца ООС получили ранения, а один - боевое травмирование.

Как писало РБК-Украина, боевики никого не пропускают на подконтрольную Украине территорию, в том числе ограничивают въезд на оккупированные территории представителей международных организаций.