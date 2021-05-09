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Боевики обстреляли "Рапирой" Марьинку: повреждены шесть домов и автомобиль

Автор: Анастасия Рокитна

Боевики вчера выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм по населенному пункту Марьинка. В результате повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Оккупанты вели огонь из населенного пункта шахта Трудовская, что на окраине Донецка. Кроме того, один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома. Никто не пострадал.

Также 7 мая боевики стреляли из артиллерийских систем и минометов из шахты Гагарина в направлении населенного пункта Шумы. В результате обстрела, была повреждена высоковольтная линия электропередач.

Фото: боевики обстреляли Марьинку (facebook.com/pressjfo.news)

Всего были выпущены 15 снарядов калибра 122 мм и 5 мин калибра 120 мм. Результаты обстрела уже зафиксированы и верифицированы офицерами украинской стороны СЦКК.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украина проинформировала СММ ОБСЕ.

Напомним, в ОБСЕ зафиксировали за сутки 807 нарушений "тишины" на Донбассе.

Кроме того, в посольстве США выразили обеспокоенность повреждениями на Донбассе. Речь идет об обстреле больницы и водных систем.

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Новости Украины обстрелбоевикиМарьинка