Боевики обстреляли "Рапирой" Марьинку: повреждены шесть домов и автомобиль

Оккупанты вели огонь из населенного пункта шахта Трудовская, что на окраине Донецка. Кроме того, один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома. Никто не пострадал.

Также 7 мая боевики стреляли из артиллерийских систем и минометов из шахты Гагарина в направлении населенного пункта Шумы. В результате обстрела, была повреждена высоковольтная линия электропередач.

Фото: боевики обстреляли Марьинку (facebook.com/pressjfo.news)

Всего были выпущены 15 снарядов калибра 122 мм и 5 мин калибра 120 мм. Результаты обстрела уже зафиксированы и верифицированы офицерами украинской стороны СЦКК.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украина проинформировала СММ ОБСЕ.