Бойовики обстріляли "Рапірою" Мар’їнку: пошкоджено шість будинків та авто

Окупанти вели вогонь з населеного пункту шахта Трудівська, що на околиці Донецька. Крім того, один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку. Ніхто не постраждав.

Також 7 травня бойовики стріляли з артилерійських систем та мінометів з шахти Гагаріна у напрямку населеного пункту Шуми. Внаслідок обстрілу, було пошкоджено високовольтну лінію електропередач.

Фото: бойовики обстріляли Мар’їнку (facebook.com/pressjfo.news)

Усього випущено 15 снарядів калібру 122 мм та 5 мін калібру 120 мм. Результати обстрілу вже зафіксовано та верифіковано офіцерами Української сторони СЦКК.

Про всі порушення режиму припинення вогню Україна проінформувала СММ ОБСЄ.