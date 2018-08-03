Боевики обстреляли из пулеметов украинские позиции возле Крымского и Новолуганска

На Донецком направлении украинские военные обнаружили 7 разрывов от миноментных снарядов

Боевики на Донбассе с начала суток 3 августа 2018 года обстреляли из пулеметов позиции украинских военнослужащих в Луганском направлении. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба Минобороны.

В частности, крупнокалиберные пулеметы боевики применили у Новолуганска и Крымского. Всего с начала суток от полуночи под прицельные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск украинские военные уже попадали 9 раз.

"Из этих же видов оружия российско-оккупационные войска нарушали режим тишины на Донецком направлении вблизи Широкиного, и дважды в районе Марьинки и Водяного. После 7:00 утра наши защитники Талаківки насчитали 7 от разрывов минометных снарядов калибра 82 мм", - сказал Гуцуляк.

Добавил, что с начала текущих суток потерь среди украинских военных в результате боевых действий нет.

Напомним, за минувшие сутки, 2 августа, в районе проведения операции Объединенных сил четверо украинских военных получили ранения. Боевики 28 раз открывали огонь в сторону позиций украинских военных, в том числе один раз из тяжелого вооружения.