На Донбасі за добу поранені 4 українських військових, - ООС

Новини Надзвичайні події 03.08.2018 - 07:35
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за добу 28 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) за минулу добу, 2 серпня, отримали поранення четверо українських військових. Про це повідомляє прес-служба ООС. 

Бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі один раз із важкого озброєння.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Вогонь вівся по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новолуганського, Шумів, Новомихайлівки, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Талаківки, Павлополя та Широкиного" - повідомляють у ООС.

Крім цього, бойовики обстріляли позиції ООС біля Водяного із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібром 82 мм. За даними розвідки, двоє окупантів загинуло та один дістав поранення.

Упродовж поточної доби, 3 серпня, бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Кримського, Новолуганського, Мар’їнки та Широкиного.

На Донбасі за добу поранені 4 українських військових, - ООС

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, 2 серпня бойовики обстріляли українські позиції біля Мар'їнки.

Бойовики на Донбасі за день 8 разів обстріляли позиції ООС На Донбасі за добу поранено трьох українських військових
Темы: Новини ООС    Теги:  обстрел,  раненые,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС