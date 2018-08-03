На Донбасі за добу поранені 4 українських військових, - ООС

Бойовики за добу 28 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) за минулу добу, 2 серпня, отримали поранення четверо українських військових. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі один раз із важкого озброєння.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Вогонь вівся по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новолуганського, Шумів, Новомихайлівки, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Талаківки, Павлополя та Широкиного" - повідомляють у ООС.

Крім цього, бойовики обстріляли позиції ООС біля Водяного із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібром 82 мм. За даними розвідки, двоє окупантів загинуло та один дістав поранення.

Упродовж поточної доби, 3 серпня, бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Кримського, Новолуганського, Мар’їнки та Широкиного.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, 2 серпня бойовики обстріляли українські позиції біля Мар'їнки.