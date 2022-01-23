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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: травмований український військовий

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Донбас, Неділя 23 січня 2022 07:51
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: травмований український військовий Фото: бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, травмований боєць (mil.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Упродовж минулої доби, 22 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 обстріли, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Неподалік Травневого та безпосередньо по населеному пункту Травневе ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного Донецької області російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Крім цього, противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-25.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 23 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.

Завдяки зусиллям воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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